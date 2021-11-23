南韓前總統全斗煥23日病逝，他生前留下遺言，希望將屍骨葬在能夠俯瞰北韓的南北韓邊境高地。

南韓前總統全斗煥今（23）日病逝，享壽90歲，他生前留下的遺言曝光，希望將屍骨埋葬在能夠俯瞰北韓的兩韓邊境高地，顯示他死前仍心繫兩韓統一。

韓聯社報導，前青瓦台秘書官閔正基今日上午在全斗煥位在首爾西大門延禧區的住家門口接受採訪，他表示全斗煥生前就已經多次提到，希望死後將屍骨埋葬在能夠俯瞰北韓的南北韓邊境高地，而且他也已經在2017年出版的回憶錄中交代自己的身後事。

不過閔正基指出，目前尚不清楚全斗煥能否下葬前線高地，他的遺體將先火化放在家中，待決定地點後再下葬。

閔正基也表示，全斗煥的3名兒子都旅居美國，返回韓國還需一些時間，因此恐怕難以舉行三日葬。

另據《朝鮮日報》報導，全斗煥今年8月確診多發性骨髓瘤後，短短幾個月內就臉部消瘦、皺紋加深，外貌有明顯變化。

報導指出，他拒絕醫療團隊積極治療的建議，也拒絕住院治療，只在家中服用藥物型態的抗癌劑。多發性骨髓瘤是一種血漿細胞異常分化、增生而誘發的血癌。

全斗煥因為年紀大加上罹患骨髓瘤，無法正常進食、體重明顯下降。

今年8月9日，他因涉嫌侵害死者名譽出庭受審，法官曾問他是否呼吸困難，當時他的夫人李順子代為回答，指出可能因為沒吃飯而胸悶，最終全斗煥只出庭約20分鐘就被攙扶退庭。

全斗煥今日上午8時45分在浴室昏倒，據悉當時家中只有李順子在，全斗煥因未獲得及時搶救身亡。