嘉義市政府以約500萬元做城市品牌形象規畫設計，其中動用了349萬元第一預備金，議員認為預備金應用於緊急救難，市府的作法社會觀感不佳，市府智慧科技處表示，預備金的支用合法，承包業者曾設計總統府國慶主視覺。

市議員蔡文旭指出，市府智科處2020年編預算約500萬元執行「嘉義市城市品牌行象規劃設計案」，預備金應該用於緊急救濟，城市品牌設計有這麼緊急嗎？這個設計案裡有市府員工識別證、背心等視覺設計，進度如何？

市府智科處長郭軒志表示，依《預算法》第64條規定，機關原預算不足時報准即可動用第一預備金，急難救濟另有預備金，這個規畫設計案用了349萬元預備金，原本編150萬，整個預算約500萬元。

郭軒志說，這個案子包括前期作業的論述、調研、梳理到後來視覺設計、英文字體設計、LOGO設計、影片等，英文字體將是全台第一個有英文專屬字體設計的城市。

郭軒志說，還有比較會與民眾接觸到的公家機關用品如名片、公機關室內指標、信封、卷宗、市府官網等虛擬及實境用品都有一起設計，運用項目很廣泛。

郭軒志說，經費中有90萬元做多國版城市簡介，目前有中英文版本，後續可以再增加更多國語文，整個設計案包括員工識別證、背心等視覺設計還進行中，尚未定案，預計明年公開。

郭軒志指出，500萬元分別由3個廠商得標，包括今年總統府國慶活動主視覺設計業者翼翼有限公司，影片是由統籌金曲獎的二棲公司承包，字體設計是justfont公司，此次合作團隊都是一時之選。