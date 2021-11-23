大S（徐熙媛）昨(22日)證實與汪小菲十年婚姻畫下句點，並強調兩人是和平離婚，之後仍是好朋友，也是一雙兒女的父母親，而汪小菲這方則是交由大S對外發言，自己並沒有在微博上多作回應。媒體報導，身為大、汪好友的王偉忠，透露汪小菲現在當然很難過，捨不得小孩，也捨不得過去10年這段過程。

王偉忠過去是大、小S的老闆，十年前汪小菲和大S在海南島舉行婚宴時，王偉忠也有受邀，後來大S在《康熙來了》談論這段世紀婚禮，除了自嘲風太大讓她很怕走光，最怕就是「自己裸體，結果一旁的爸爸穿著婚紗」，一旁的蔡康永也說，除了好笑外，其實婚禮過程很動人，讓他感動到在王偉忠的肩膀上痛哭了一分鐘。

小S老公許雅鈞對於大S離婚之事低調表示不方便回應。（圖／中時資料照片）

據《三立新聞網》報導，王偉忠表示先前沒聽說大S已經辦離婚一事，這兩天看到新聞相當感慨，他也認為兩岸婚姻維持的確辛苦，為兩人選擇分開覺得遺憾，透露汪小菲私下很難過，不捨孩子和這一路走來的回憶，而小S老公許雅鈞低調說不方便回答，但希望他們兩人未來都更好，可以更幸福健康。

今年6月汪小菲在微博批評台灣疫苗量不足，引來大S表示已經和汪小菲準備離婚，汪小菲第一時間錯愕，之後說：「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」S媽則幫大S緩頰稱是氣話。昨大S則和汪小菲共同宣布離婚，對照先前剝蝦論掀起討論時，汪小菲為了保護大S，反酸網友：「有些留言的朋友，公婆你也得照顧，家務活還得自己做，連讓老公剝個蝦皮都不敢奢望，那我勸你好好審視一下自己的婚姻，如果還沒結婚的，最起碼找個尊重自己的老公吧。我老婆也夠逗的，這事兒還回覆。」言談中充滿對大S的尊重和愛護，令人相當唏噓。