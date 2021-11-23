三商集團旗下小金雞、以美廉社為首的三商家購即將在11月30日掛牌上市，面對零售通路市場的激烈競爭，規模雖不如統一超、全聯，從2006年在新北市開了第一家店，目前通路品牌包括美廉社、心樸市集等近800家，已連續15年營收成長，未來除積極尋求併購擴大規模，也將加強加盟體系規模，預計2023年全台規模上看1,300店。

零售通路市場競爭激烈，包括超商雙雄統一超、全家以及三商家購旗下的美廉社，今年陸續宣布多角經營策略，或是推出複合店型，三商家購並將集團旗下日本藥妝品牌 Tomod’s(特美事)導入美廉社，推出超市美妝複合店，開設複合新店型。

另外，超市結合外送和電商，也可積極拓增實體店營業範疇和客源，全聯以「 PXGo!小時達」和Uber Eats雙平台外送服務雙管齊下，美廉社則與蝦皮購物合作，五股御成店是首家「蝦皮店到店示範店」，希望取貨人流可帶動「順手買、順便帶」商機。

為提供消費者優質且具差異化的商品，三商家購自2010年起開始引進各國特色商品，更在2011年拓展自有品牌，從研發、製程、評測到最後的上市販售，一條龍的生產過程除做好嚴格品質把關，更能有效降低成本，目前自辦進口及自有品牌，加上獨特的散米和散蛋，銷售業績已占全品項17%，並持續朝差異化商品占25%目標前進，以提高消費者黏著度。

總經理邱光隆表示，為強化商品差異化，透過線上Go美廉等數據資料做滾動式商品調整，例如疫情期間發現冷凍商品是消費趨勢，各店隨即調整為立式冰櫃，果然帶動業績成長，而為因應消費者對咖啡與地瓜熟食與蔬果販售需求，也積極導入各店銷售。