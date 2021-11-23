台北爵士音樂節來了！台北市文化局表示，11月27日起連續3個週末，分別在天母忠誠公園、台北流行音樂中心及大安森林公園音樂台登場，不只有金曲歌王SOFT LIPA（蛋堡）、金曲最佳新人？te壞特、Julia吳卓源登台演出，更邀請歐洲、南美洲及日本等國際爵士好手帶來精彩表演，以世界各地多元自由的爵士曲風邀請市民走出戶外，輕鬆聆聽音樂。
文化局副局長陳譽馨表示，台北爵士音樂節今年以「爵士就是生活 Chill JazzCheers moment.」為主題，該節已辦理15年，過去多在9、10月啟動，今年受疫情影響延至27日，但目前疫情趨緩，防疫措施皆配合中央，現場不會有人數上限，不過民眾應戴好口罩、禁飲食。
今年台北爵士音樂節演出陣容多元豐富，網羅國內外爵士好手，包括西班牙JOSE Garcia、日本藤井俊充及門田英司、巴拉圭Roberto Zayas及哥倫比亞與巴西組合的Groove Station等多組國際卡司，讓民眾可從更多面向認識爵士音樂。
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