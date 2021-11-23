新北市長侯友宜父親侯溪濱傳出過世消息，享耆壽93歲，侯友宜今透過新聞局長張愛晶回應：「謝謝大家關心」，侯去年8月9日回嘉義朴子探望父親時，在臉書貼文表示，「雖父親因為失智再加上嚴重重聽，不知是否能了解他的心意，但能親口說聲『父親節快樂』，看著父親嘴角微微上揚，也許就是給他最好的回應了」，表達對父親的愛意。

當時侯友宜在臉書PO文，因為前一日有市政工作在身、父親節晚了一天才回家探望，在高雄輔選行程結束後，他在高鐵左營站候車處等待著北上回嘉義的車，看著來來往往的遊子，逢年過節返鄉團圓的心情他完全能理解。

侯友宜表示：「抵達高鐵嘉義站，轉了20分鐘的計程車，終於回到老家朴子。我陪著父親吃了一頓午餐，這兩小時的午餐約會，時間彷彿回到過去。」

今年父親節受疫情影響，加上新北又是疫情重災區，侯友宜忙於控制疫情，僅在臉書貼文「祝全天下的父親，88節快樂！」提醒大家不要忘了跟偉大的爸爸說聲：「父親節快樂」！

侯溪濱是軍人，被國民政府徵召，參加國共內戰，退伍後靠賣豬肉養活一家六口，侯友宜接受媒體訪問曾表示，父親雖不常跟他們說話，但卻非常重視孩子的教育與操行，言談間充滿著對父親的敬意。