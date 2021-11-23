北市夾娃娃機店數創4年新低 西門町成重災區

台北市夾娃娃機店數創4年新低，西門町成重災區！根據財政部統計，台北市夾娃娃機2019年12月店數還有610店，但隨夾娃娃風潮漸退，加上國際旅客人數銳減，夾娃娃店數也呈現一路衰退，今年8月剩下535店，從2020開始台北市平均夾娃娃店每個月淨減少3.75店，重災區西門町先後面臨「國際旅客崩盤、國內疫情升級、高租金負擔」的三殺困境，西門町大街小巷處處夾娃娃店的景象已經不復可見。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從官方的統計資料來看，這波夾娃娃機開店風潮高峰出現在今年4月，全國共計有9727店，店數規模接近前兩大超商的店數，不過隨之後的疫情升溫，今年8月最新統計夾娃娃店數則跌破9千店，其中台北市衰退的時間更早，高峰出現在疫情前的2019年底，當時還有高達610店，但到今年8月底台北市已經累計減少75店，每個月不僅關的比開的多，每個月還淨減少3.75店。

夾娃娃機店數與銷售額。(資料來源：財政部統計資料庫、信義房屋不動產企研室彙整)

全球資產主任林廷宇指出，過去一年西門町大大小小的夾娃娃店，粗估減少超過20店，最為明顯的轉折點是5月夾娃娃業限制停業，承租場地當二房東的場主，先是面對國際旅客崩盤，這次管制升級不知道何時可復業，復業後人潮又不會馬上回籠，若是租金降的不夠多，不如賠押金出場還輕鬆一些，目前西門町新增的業種大多是鞋店、服飾與餐飲業，經歷一波租金修正後，西門町也慢慢看到一些閒置店面有租客接手。