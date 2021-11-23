台中市南屯區春社公園原住民解説牆文史需勘誤處一籮筐？市議員張耀中等今天質詢時指出，春社公園原住民文史解說牆內容、圖示、文字有多處錯誤，與當地文史不符，是對歷史文化的不尊重與不了解。建設局長陳大田說，將儘速來召開相關公聽會，搜集正確文史資料更正。

張耀中說，南屯區春社里舊名「番社腳」，此地原住民屬平埔族的猫霧捒社，與大肚社等中部諸社皆屬於拍瀑拉族；公園內二幅石壁圖文，一為顯示今位於嘉義市、嘉義縣、雲林縣斗南鎮的諸羅社熟番，二是說明位在高雄、台南的大傑巔社的熟番。

張耀中指出，民國82年市府徵收土地開闢建設春社公園，原住民解說石壁文史考究錯誤百出，錯字暫且不論，光原住民的文史連結就跨越地域，遠到嘉義、高雄等地，對歷史考究不尊重也不精確，要求建設局辦理文史公聽會修正改善。

張耀中表示，地方耆老皆笑談公園內石壁後面有隆起小丘，整體感覺特別像巨型墓塚，且公園名稱石座落成之後，曾發生重大交通事故，引起地方不良聯想。

張耀中建議，春社公園的原住民解說牌從文字、歷史、圖說服飾風貌亟待修正，以現況來說，毫無教育功能，盼建設局傾聽地方心聲，讓春社公園成為歷史文化教育示範場所。

建設局長陳大田強調，公園內的解說牌還是要有實事求是的精神和標準，會儘速來召開相關公聽會，搜集正確的文史資料更正。