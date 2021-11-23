衛福部健保署為加強偏鄉醫療服務，推動「雁行專案─社區醫療合作推動計畫」，苗栗縣由縣政府、國衛院、遠傳電信、為恭醫院及南庄鄉衛生所等，共同導入「5G及智慧科技提升醫療與健康照護—偏鄉糖尿病患5G遠距會診計畫」，實施滿月後，已為照護南庄鄉的病人獲得很好的成效。

為恭醫院透過5G網路協助遠距視訊醫療服務。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為恭醫院指出，例如南庄鄉64歲的劉女士已罹患糖尿病7年，未曾接受過眼底鏡篩檢，南庄鄉衛生所醫師朱慶祥，藉由5G智慧科技進行眼底鏡視訊遠距會診為恭醫院眼科醫師，並開立轉診單讓劉女士至為恭醫院接受檢查及治療，使劉女士眼睛獲得極大的改善。而朱慶祥在病人轉診治療期間，透過為恭醫院開發的MPC系統，清楚查詢到病人的整個治療過程，治療完成後為恭醫院亦將劉女士轉回南庄衛生所持續追蹤。

為恭醫院透過5G網路協助遠距視訊醫療服務。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為恭醫院院長陳振文表示，南庄鄉為偏鄉醫療資源缺乏地區之一，病人較仰賴就近的衛生所及基層診所就醫，但對於較複雜血糖控制或需更精密儀器檢測的眼底，如：糖尿病所出現的併發症─白內障、黃斑部病變、視網膜病變等，通常需尋求大醫院專科醫師共同會診，但需舟車勞頓而致民眾放棄就醫意願。

現在透過「雁行專案-社區醫療合作推動計畫」與「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護—偏鄉糖尿病患5G遠距會診計畫」這兩個計畫，讓病人在衛生所進行眼壓、裂隙燈、眼底鏡的檢查，再透過5G遠距會診，由為恭醫院新陳代謝科醫師及眼科醫師，即時提供專業的判讀及諮詢，視需要再轉診至為恭醫院，如此病人能夠受到醫療團隊不間斷的照護，避免錯過治療的黃金時間，以達成醫療零偏鄉、零距離的照護。