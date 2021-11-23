全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）對大陸股市看法轉好，在以亞洲為重點的投資組合中，將大陸的投資比重由減持調高至較中性的水準。貝萊德環球新興市場股票基金經理劉雅俊表示，大陸股市的估值正變得吸引，目前為配置中資股的時機，看好新能源、太陽能、電動車、半導體、科技硬體等行業。

劉雅俊表示，對互聯網H股的看法稍為變得正面，因為監管最壞的時間已過，而且市場將踏入下一個創新的階段，例如元宇宙。

貝萊德指出，2022年全球宏觀經濟形勢將趨於穩定，即使通膨升溫呈現較強結構性和持久性，收緊貨幣政策將有助緩和通膨壓力。此外，2022年為大陸政策重要的一年，並全力推進「共同富裕」和維持社會穩定，而經濟增長是成就這兩項目標的關鍵。

貝萊德預估，大陸商品漲價浪潮已見頂，預期2022年CPI及PPI的差距將會收窄，上游價格將會回落。該行認為，推動自給自足和清潔能源轉型仍將是優先目標，而近期電力短缺和對實現淨零排放的承諾，可望促使當局加大推進後者的力度。