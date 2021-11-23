在全球景氣復甦帶動下，美元債券基本面逐步好轉，連續三個季度債券信用評等調升金額高於調降金額，看好債券市場基本面轉佳的趨勢延續，預計將有更多債券明日之星出現，美國高收益債券市場前景看好。

根據美國銀行統計，第三季美元債券淨調升達897.3億美元，遠高於近10年平均水準，前兩季調升金額分別為317億美元、1103億美元。瀚亞投資分析，觀察到今年前三季美元債券市場中，淨調升金額來到約2300億美元，相較於2020年有高達4000億美元債券信用評等遭調降，還有將近五成債券尚未反應，未來調升的空間跟幅度可期。

瀚亞投資指出，美國聯準會（Fed）11月正式宣布縮減購債計畫後，美國高收益債券利差出現小幅收斂，有鑑於目前利差水準已經處於歷史平均低檔位置，未來進一步大幅收斂的可能性較低，因此操作上會傾向謹慎，以防承受過高的風險。

瀚亞投資美國高收益債券基金研究團隊認為，看好產業部分，目前加碼金融服務、媒體，和運輸服務產業為主，相對減碼產業則為醫療保健、房地產及公用事業相關。並看好在美國景氣復甦下，信用評等較低的債種與能源債，未來價格有看漲空間。

展望後市，瀚亞投資提醒，須留意兩大變數，首先就是通膨，這將迫使美國加快緊縮的腳步，甚至提前啟動升息。其次需留意的是經濟復甦力道不如預期，或提早出現衰退，都可能影響各國利率決策。

瀚亞投資認為，整體債券信用評等的調升趨勢不變，有助美國高收益債券表現，加上孳息仍具吸引力，利於投資人長期持有。在操作策略上，基金團隊將會專注於抓住不同產業輪動投資機會，以及加強選債標準，來降低市場風險並強化投資組合表現。