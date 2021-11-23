新北市45歲男子何明勳22日上午在新店自家門前遭槍手近距離行刑式連開4槍身亡，警方鎖定高雄市35歲黃姓男子涉有重嫌，但黃嫌昨已潛逃至大陸廈門，目前在防疫旅館隔離中，偵辦專案小組已委請刑事局兩岸科與廈門公安部門聯繫，協調引渡事宜。

警方調查，黃嫌有槍砲、毒品、詐欺、過失傷害等多項前科，自未成年時期即開始販毒，平日都在高雄活動，與死者無地緣關係，目前也查無金流、交友等連結，故警方不排除買凶可能。

據了解，警方向何妻了解死者平日工作及交友狀況，但何妻對丈夫的狀況都不太了解，對釐清案情幾乎無任何幫助。

專案小組清查黃嫌作案時序，黃嫌22日凌晨2時許開車北上，上午6時30分埋伏在被害人住處外，8時13分被害人送完小孩返家，黃嫌伏擊槍殺被害人，8時27分將作案車輛棄置大賣場停車場，8時39分換裝後搭計程車離開，9時許至龍山寺捷運站，9時11分將作案衣服丟棄，9時27分再搭計程車前往桃園機場，9時55分抵達桃機，丟棄作案阿根廷制式手槍，12時向機場櫃台報到，下午2時搭乘廈門航空MF-888前往廈門。

警方認為，黃嫌從埋伏、作案到潛逃出境，均經過詳細計畫，警方目前除透過刑事局協調引渡外，也針對槍手金流部份追查，期能查出幕後指使者。