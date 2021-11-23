基隆市長林右昌今天說明本市新冠肺炎疫苗施打作業進度，兩劑施打比例都在本島縣市中名列第一，他提及，現在疫情相當穩定，已向交通部提出郵輪復駛需求，現階段相關資料已提送至中央流行疫情指揮中心，待專家審議做最後決定。

蔡英文總統18日至基隆進行「四個不同意」說明會時提及，郵輪復駛問題是基隆人共同期待，這天指日可待。林右昌今天於市務會議記者會表示，有鑑於本土疫情穩定，市府日前主動向交通部提出郵輪復駛需求，他提及，本土疫情發生前，台灣是世界上少數還有郵輪在行駛的國家，當時利用繞島航線及跳島旅遊，成功引發轟動。

林右昌說，目前已將業者提交的防疫計畫送到交通部，並轉送給中央流行疫情指揮中心，等待專家舉行審查會議，未來尊重專業判斷與決定，不過，有鑑於目前本土疫情趨緩，也很長時間沒有新增本土案例，加上疫苗施打比例已將近8成，相信郵輪開放應是指日可待。

雲頂郵輪集團副總裁劉曉寧補充說明，目前大部分的郵輪船員已完成二劑疫苗施打，且每隔7天做一次快篩，郵輪上與設置近200台自動酒精消毒機、自動洗手機等設備，另外，依據提交的計畫書，旅客上船前30天不能有出國史或接觸確診者，上船前也有篩檢機制，詳細指引待中央核准後再對外公布。

最後，林右昌強調，本市疫苗施打作業進度相當順利，根據衛生局最新統計，完成第一劑疫苗施打比例已達78.1％、第二劑疫苗施打比例達到50.9％，目前二劑疫苗施打率都是本島縣市中第一名。