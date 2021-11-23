23日，美元在亞洲交易時段兌換日圓，一度攀升至115價位。美元走強，日圓出現自2017年3月以來最低匯價。市場猜測，是因為現任聯準會主席鮑爾被拜登欽點連任後，美國可能提前升息的傳聞又甚囂塵上。

22日時，美元在紐約市場暫是114.82到92日圓，同時，因日圓小升，在東京也暫為114.21到23日圓。23日，東京因國定假日未交易。

日圓貶愈低，出口商愈高興，因為能賺進更多外匯，並有助提高日本製的產品在銷往海外競爭力。不過，水能載舟亦能覆舟，因日本資源缺乏，許多原物料仰賴進口，故日圓走貶可能會導致日本能源以及食品價格上漲，日本民眾生活承壓。

再者，若占日本經濟成長過半數的民眾消費縮手，八九不離十的說，景氣復甦的引擎就容易熄火。

三井住友銀行新加坡分行認為，現在看起來，美國可能會比預期更早讓貨幣政策正常化，因此，美元兌日圓匯價，在2022年初前大概都會保持在115附近區間游走。

美國已經決定在11月減買債券資產規模，有可能會在2022年升息。至於日本，還是繼續維持超級寬鬆的貨幣政策沒變。