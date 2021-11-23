國家人權委員會今舉辦「2021人權發展國際研討會」，人權會主任委員、監察院長陳菊表示，人權是普世共同價值的標準，保障及促進人權、接軌國際人權標準，始終是政府不變的目標與堅持，包括原住民人權與數位性別暴力議題，都將是人權會的重點工作。

陳菊表示，保障及促進人權，接軌國際人權標準，始終是政府不變的目標與堅持，台灣非常願意和各國政府以及民間團體一起合作及努力，共同追求平等、正義和人權的永續發展，相信台灣的人權經驗，可以為國際社會帶來獨特的貢獻。

國家人權委員會主委陳菊（右起）23日出席「2021人權發展國際研討會」開幕式，考試院長黃榮村、國家人權委員會副主委趙永清一同出席。（杜宜諳攝）

陳菊指出，新冠肺炎疫情期間，台灣以「Taiwan can help」為號召，捐贈國際口罩及醫療用品；國家人權委員會也希望輸出臺灣的民主及人權經驗，讓臺灣為世界人權的推動與發展盡一份心力，再次實踐「Taiwan can help」。

陳菊提到，即便受到疫情影響，國家人權委員會仍積極推動社會對話，研討會在六大主題中，在原住民族人權的議題上，希望能從複雜的歷史中釐清真相，尊重原住民獨特的文化、語言及制度，並維護其基本人權。

她說，在性別人權方面，特別關注到網路時代所衍生的數位性別暴力議題，國家人權委員會也針對兒少安置機構及校園性侵議題，展開系統性訪查，希望找出問題的癥結及解決模式。

陳菊強調，人權教育的推廣札根也是國家人權委員會刻不容緩的工作，去年國家人權委員會與國家文官學院合作，在培訓課程強化人權教育，讓公務人員成為人權教育推手；今年更與教育部合作，引進聯合國擬定的「世界人權教育行動計畫」，讓中小學成為以人權為本的教育環境，讓人權成為每個孩子心中的基本價值。