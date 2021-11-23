台東縣成功鎮特色水產九孔曾一度無法順利繁殖，國立成功商業水產職業學校推動九孔繁養殖特色課程。（本報資料照片）

台東縣成功鎮特色水產九孔，20年前曾因碧利斯颱風與疾病影響，一度無法順利繁殖，為延續九孔產業，國立成功商業水產職業學校自2018年加入農委會「獎勵高中生從農方案」計畫，學生從學程中學習九孔養殖技術，培養一技之長。

任職成功商水20多年的養殖學程主任葉玉萍表示，甫到任時，當時台東到處都養殖九孔，受到碧利斯颱風與疾病影響後，台東的九孔幾乎養不起來，而學校早期也有繁殖九孔，同樣無法順利附苗，讓九孔產業一度停擺，被白蝦取而代之。

養殖學程技士全莫潔輝指出，九孔的繁殖技術特別，水溫為一大關鍵，利用水溫上下震盪控制九孔排精排卵，水溫上升及下降速度都得精準掌握，另外還有種貝的飽滿度、成熟度夠不夠，都需要經驗累積。

成功商水自3年前加入農委會「獎勵高中生從農方案」計畫，在辦理學程學生職涯探索的訓前研習時，基於鄰近水產養殖職場需求，並延續九孔產業，校方攜手新東洋養殖場技術合作，邀請業者到校進行九孔繁殖專精訓練。

學生在2年級搭配「訓前研習」，進行第1次的九孔繁殖；3年級則配合區域特色水族養殖實習課程，由學生親自操作九孔繁殖。葉玉萍指出，今年九孔養殖邁入第4年，成果豐碩。

從準備育苗池的排九孔磚、刷洗與吊掛附苗版，到養成過程的池塘管理，都需要大量人力投入，葉玉萍坦言「人力很吃緊」，早期師生常常一做就到半夜，近年則跟業者技術合作進行改良，調整九孔排精卵時間，大幅改善困境。

依課程需要，學程內容有繁殖淡水、海水、觀賞及食用的魚蝦貝類，促進學子多元學習。葉玉萍說，為提升學生的學習興趣，老師們集思廣益，希望讓學生瞭解九孔產業具有創業性，未來無論升不升學，都能在學校學得一技之長。