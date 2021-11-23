a fan attacked seth oh my god #RAW pic.twitter.com/yjXNmmeEWg — ashley 🌸 (@visionembracer) November 23, 2021

美國職業摔角聯盟WWE選手羅林斯（Seth Rollins）意外在一場比賽後遭到觀眾襲擊，事發於美國時間本周一的直播節目「Raw」，地點在紐約布魯克林的巴克萊中心，那裡是NBA籃網隊的主場。

羅林斯比賽結束後準備走回後台，一位穿著紅色長褲的成年男性觀眾忽然越過護欄，在一段距離之外全力衝刺撞向羅林斯，在出入口的地方將羅林斯撲倒。兩位裁判和保全人員上前將那名男子拉開並架出場外。羅林斯掙扎起身之後對那名男子破口大罵：「再來啊，小子，你只有這兩下子嗎？」現場其他觀眾也嚇傻了，隨即興奮地跟著大喊「給他死啦！」

WWE官方發布聲明：「那位攻擊羅林斯的人已經被交給紐約警局，他將受到完整的法律制裁。」

2019年，名人堂摔角手布雷特哈特（Bret Hart）也在同一個體育館現場致詞時遭到一名觀眾襲擊。那位成年男子闖進擂台，從後方抱住布雷特哈特，兩人一起倒在地上。布雷特哈特年歲比較大而且身體不好，所幸旁邊有MMA拳手布羅尼（Travis Browne）衝出來將那位男子按在地上痛打一頓。

同樣是在2019年，影星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）造訪南非時，遭到一位成年男子從背後用飛踢襲擊，阿諾冷不防吃了一腳但沒有倒地也沒有受到傷害。那名男子飛踢之後跌倒在地，被安全人員架出去，口中還嚷嚷著：「幫幫我，我需要一台藍寶堅尼！」