今年度「公務人員傑出貢獻獎」，考試院評選出法務部法制司副司長鄧巧羚等6人、以及4組團隊獲獎，將於12月14日公開表揚。

法務部表示，鄧巧羚任職台北地檢署期間，偵辦及公訴蒞庭永豐餘集團違法放貸弊案、貿易公司行賄公立醫院醫師案、海巡署分隊長詐領檢舉獎金案、前台大教授詐領國科會及農委會補助案、鼎興集團詐貸37億餘元案、力霸東森集團掏空案、前調查局局長葉盛茂洩密等案，優異表現深獲肯定。

另鄧調任法務部期間，積極推動法務部重大法制及政策，如參與國民法官法及子法之法制研修會、說明會、公聽會、協商、模擬法庭等，另為降低刑事犯罪被告逃亡機率，規劃建構科技設備監控防逃機制；規劃司法精神醫院之安全維護設備及人力；建立「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」；積極建置科技化贓證物庫管理系統等。

「公務人員傑出貢獻獎」被譽為公務人員之最高殊榮，今年度公務人員傑出貢獻獎全國共推薦64位公務人員及47組優秀團體參選，歷經層層嚴選，考試院評選出6人及4組團隊獲獎。