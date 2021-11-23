曾任2屆員山鄉長的江永和，近年來積極投入宜蘭市長初選，勤跑基層盼能代表民進黨披掛上陣，但江永和忽然宣布退選，今天（23日）他透過妻子轉述說，任鄉長時動過腎臟手術，術後復原情況良好，但因初選期間太過操勞，舊疾復發，幾經思考後決定退選。

從政之路頗為傳奇的江永和，在員山鄉長卸任前與冬山鄉、三星鄉長組成三鄉聯盟，一度有意選縣長，後來出任立法院長辦公室機要祕書，這一年來他規畫選宜蘭市長，從員山鄉再跨區回宜蘭市，上周他還參加宜蘭市公所的記者會，昨傳出他退選，讓地方相當詫異。

江永和因還在休養，今天由妻子證實退選一事，江妻坦言，退選與身體因素有關，江永和是完美主義者，想將細節做得盡善盡美，卻因此疏忽了休息；擔任員山鄉長期間，江永和曾因腎臟病變動手術，術後狀況良好。

江妻說，江永和會參選是覺得身體都還不錯，還能為鄉親服務，但上周他身體已經不舒服，只是面對鏡頭時，江永和都是強忍著不適，宣布退選前2、3天更是沒跑任何行程。

江永和妻子說，醫生囑咐須好好休息，子女也勸他「不要再繼續下去（指選舉）。」政治人物是不怯戰，絕非擔心初選拚不過，實在是因為身體因素才退選。