蘋果去年發表專為Mac研發的Arm架構系統單晶片（SoC）「M1處理器」，正式告別英特爾的X86架構處理器，所採用的首個macOS Big Sur，但跟今年推出搭載M1 Pro、M1 Max的處理器都無法支援 Windows作業系統。最新消息指出，主要可能與高通、微軟達成的獨家特殊協議有關，但隨著期限將至， Windows有望可以支援M系列處理器的Mac。

據XDA-Developers報導，高通與微軟先前達成協議，確保高通Arm架構的處理器是唯一可以支援Windows的晶片，不過，根據知情人士透露，這項協議即將過期，代表微軟最終將授權其他的Arm架構處理器也可以使用Windows。報導指出，微軟一開始願意獨家授權高通，是因為該公司協助微軟開發Windows on Arm，不過，就在聯發科也表明進攻該市場，有望打造打造 Windows on Arm 晶片。

據Apple Insider先前報導，搭載M系列處理器的Mac目前皆無法啟動切換輔助程式「Boot Camp」，就是因為缺少Windows支援，目前也看不出來蘋果有打算推出Windows on Arm的計畫。

高通在近日的投資人大會上指出，2023年將推出基於旗下Nuvia團隊開發的Arm指令集客製化設計晶片架構的PC 平台，再以自身擁有的Adreno GPU 與通訊技術，擴大積極擴展市場的聯發科、三星應用平台的差別。

先前就傳出，三星打算將自家的Exynos處理器也跨入PC市場，先前與美國處理器大廠AMD合作在GPU核心合作就可以看出端倪，也就是說，Arm架構PC市場未來除了一家獨大的Mac，雖然有機會可以獲得Windows支援，但也將面臨愈來愈多的競爭對手。