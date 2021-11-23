買酒網今年雖受疫情影響，仍決定將捐助10月總收益的5％，合計共209萬元。（游念育攝）

在台北市擁有9家分店的「買酒網」，為了幫助居住在台北市生活陷入困境的學生，能順利完成學業並達成夢想，每年10月都會發起「買酒網慈善認助月」公益活動，今年雖受疫情影響，仍決定將捐助10月總收益的5％，合計共209萬元，北市教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金在今天特別頒發感謝狀給盛豐行公司董事長黃志豐，表達感謝。

去年「買酒網」舉辦首屆慈善月，訂定捐出10月總收益8％、目標200萬元，在善心人士熱情響應下，最後捐助了260萬，共幫助了70位學生，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，許多孩子家庭經濟狀況重創，「買酒網」決定續辦活動訂定捐出10月總收益的5％，最後捐助共新台幣209萬元，規畫分配認助60位小學生每月2000元生活費、56位公立學校學生每學期5000元學費，以及9位1萬元急難救助名額，預計能幫助125位台北市清寒學生。

黃志豐表示，全世界飽受新冠肺炎衝擊，許多孩子因家庭經濟狀況困頓，無法專心向學，其中以物價高昂的台北市尤甚，申請基金會協助的孩子日漸攀升，雖然善款與善心人士有增無減，卻仍趕不及弱勢學子數量的成長速度。

黃志豐強調，今年買酒網也受到疫情的衝擊，但仍堅持關懷不能止步，因此今年仍然續辦「買酒網慈善月」，繼續實踐「企業經營取之社會，回饋於社會」的精神。

曾燦金指出，黃董事長從2015年開始幫助弱勢學生，跟學生基金會合作，2015年到現在7年，累積捐助700多萬元，還讓學生獲得很大的幫助，讓許多家庭能喘息，很謝謝黃董事長愛心，企業社會責任，對弱勢族群的幫助。

曾燦金強調，Just do it的這股力量盼能擴散出去，社會還是要多點溫暖的一面，天氣漸漸冷，這股暖和的心可以溫暖弱勢家庭，讓他們圓夢。

曾燦金表示，感謝盛豐行的拋磚引玉，讓更多人知道清寒學生是真的需要大家幫忙，基金會2020年共認助了1843位學生，2021至10月為止已認助1883位學生，可見疫情衝擊，台北市需要幫助的清寒學生越來越多，呼籲社會各界加入愛心認助的行列。

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