台灣人超愛用LINE，不論聊天、工作都離不開，而且群組越開越多，不過可能有些人不知道，只有一個人的群組可以幹嘛？一名網友表示，在LINE弄了一個只有自己一人的群組，覺得超方便，貼文曝光後引起熱烈討論，不少網友驚呼：長知識了！

一名女網友在網路論壇《Dcard》表示，在LINE弄了一個只有自己的群組，用來記一些臨時要用的資料或是待辦事項，覺得很方便，因為每天都要打開LINE回訊息，如果把要用的資料存在手機的行事曆或是記事本，還要另外開一個App，覺得有點麻煩。

網友PO出自己創的「一人群組」，還可以置頂，覺得超方便。(圖/截自Dcard)

此外，原PO指出，用電腦或iPad的時候，只要登入LINE，馬上就可以傳資料，不用等iCloud上傳，雖然用Airdrop也很快，但是它不會留下紀錄，之後要找比較麻煩，但用LINE傳的話，之後就可以再回頭去翻紀錄。

貼文一出引起廣大迴響，不少人驚訝，原來一人群組可以這樣用，直呼長知識了！還有網友也回應「我弄了大概10個」、「什麼東西都丟裡面，然後想到就點開看一下」、「我也有一個只有自己的群組」、「把自己需要的資料或是提醒事項紀錄在那邊很方便」。

不過也有人問，為什麼不用LINE的「Keep」來做筆記，網友則說，因為Keep打開沒有直接打開聊天室方便，而且東西丟上去還要過一下才會更新，因此都是怕過期的檔案才會放Keep。

有網友建議，比較重要的語音或資料，可以先傳到自己一人的群組，確認後覺得滿意再轉傳，比較安全，而且還可以分日常用跟工作用的一人群組，可以盡情的放照片、記事本，還可以置頂訊息，真的很方便。