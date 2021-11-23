雲林縣政府為發展雲林離島工業區，將工業區內的台西區規畫為產業園區，23日雲林縣長張麗善與嘉義大學簽署「海水智慧養殖系統產製計畫」，將導入智慧設施等養殖系統，宣示雲林縣產業規畫及漁業輔導策略，協助雲林產業、漁業升級向前邁進一大步。

「海水智慧養殖系統產製計畫」簽署記者會在雲林縣台西鄉海口生活館舉行，邀請嘉義大學師生、台電雲林區營業處、農委會水產試驗所人員與會，除了導入智慧設施養殖系統，並結合系統化設施養殖技術、自動監控系統等，以提高產品品質及價值。

張麗善表示，台西產業園區屬於雲林離島工業區台西區，面積約1130公頃，雲林縣政府將採分期分區開發方式，第1期開發台西海園及國有地約93公頃，將引進水產品運輸交易中心、水產品加工業、智慧海水養殖業，以及其他符合地方特色的低汙染產業，預定明年1月辦理申請設置作業。

張麗善說，縣府除透過嘉義大學引進「海水智慧養殖系統產製計畫」，同時導入2級加工及儲運設施，將產品做最完善處理，以提高品質及價值，成為國內養殖產業發展的新標竿。並拓展原有的水產養殖業，建構生態循環、環境友善、安全漁業的國際化示範園區，藉以實現「海洋科技，產業加值」願景。

嘉義大學校長艾群指出，很高興能與雲林縣政府一起開發智慧養殖園區，台灣是1個海島，養殖產業興盛，雲林有許多養殖海域，學校將透過專業團隊全力輔導，協助園區重建升級，讓台西養殖區在國際上發光發亮。