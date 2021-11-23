中華職棒啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩成員「琳妲」林羿禎，擁有1/4阿美族血統，五官深邃、身材一級棒，IG吸引71萬粉絲追蹤。近日她PO一段躺氣墊床的影片，短短73秒就慘摔3次，裙底一度走光，場面爆笑。

琳妲昨（22日）在IG上傳一段1分13秒的短片，她看到朋友躺在氣墊床上喊舒服，忍不住求讓位：「那我也要爽我也要爽」想不到一屁股坐下去，因重心不穩摔個四腳朝天，雙腿大開直露裙底陰影，還好琳妲有及時遮住重點部位，但她再度失去平衡，在氣墊床上翻倒2、3次，雙腿還不聽使喚地張開，急著求助朋友幫她「連根拔起」，出糗的樣子惹得眾人哈哈大笑，琳妲不忘發文自嘲：「想爽chii都沒辦法。」

同為樂天女孩「甜心虎牙」陳伊，卻順利地躺在平穩的氣墊床上，躺得東倒西歪的琳妲瞬間尷尬，被陳伊留言笑虧：「你太白癡了」不過琳妲反將一軍，開陳伊玩笑：「你好像適合鮑魚裡」並標記對方「非常適合藍包包」。

網友看到這段影片後，很多都被琳妲搞笑的摔跤畫面逗樂了，紛紛留言：「笑死了，但要小心受傷，蛋真是會耍寶」、「腳不能開開啦」、「可愛搞笑女孩」、「這個需要有技巧」、「這超級有趣的」。