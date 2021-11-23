立法院院會今天三讀修正通過《法院組織法》部分條文修正，規範法院審判權的歸屬爭議，交由終審法院解決，可以避免民眾權益受損。

為避免當事人因審判權歸屬判斷錯誤，而遭受法院駁回的不利益，經修法後，若法院認其對訴訟無審判權，除法律另有規定外，應依職權以裁定移送至有審判權的管轄法院，且為使審判權歸屬的爭議盡早確定，當事人對法院的審判權有爭執，法院應就此部分先為裁定。

而受移送法院如果認為其也無審判權，則改由所屬審判權的終審法院，解決審判權爭議。