立委陳超明23日邀請公路總局等單位會勘西湖溪路堤共構第4期工程。（陳超明辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

立委陳超明日前在立法院交通組總質詢，成功向行政院蘇貞昌院長爭取到西湖溪河提共構第4期可行性研究經費後，23日邀請交通部公路總局、苗栗縣政府工務處、西湖鄉公所等到現場會勘，會勘結果獲得公路總局支持，將請縣政府儘速提送可行性研究計畫，讓西湖溪河堤共構工程能完整串聯，帶動西湖、銅鑼地區發展。

西湖溪河堤第三期工程經陳超明爭取，行政院同意免除配合款，整體工程預計今年年底完工。陳超明表示，西湖溪河堤共構有效提升西湖地區交通動線，為了完善西湖鄉路網，能順利銜接國道一號、國道三號及銅鑼科學園區，陳超明在立法院交通組總質詢時，向行政院蘇貞昌院長爭取西湖溪河堤共構第4期可行性研究經費，並現場獲得蘇院長同意補助。

按照苗栗縣政府規劃，西湖溪河堤共構第4期起點為苗35線0K＋470，沿西湖溪經四湖村、下埔村、高埔村及銅鑼鄉竹森村，終點為128線13K＋620（竹森橋）總長約6.2公里。陳超明說，河堤共構第四期共構完成後，能順利串接銅鑼科學園區及國道一號，鄉親、遊客南來北往更為便捷，農作物運送也能更快速。參與會勘的公路總局副總工程司李忠璋也表示交通部會全力支持，待縣政府送案後，就會同意補助。

另外，陳超明今天也趕往台61線西濱公路增設通霄五北匝道初核會議，再次向公路總局副局長林聰利爭取該項建設，並獲林副局長表示會全力支持。陳超明說，苗栗縣政府已爭取到龍壽橋改建經費，未來會向行政院爭取，與西湖溪河堤共構第4期工程能一併降低或免除配合款，同時，增設通霄五北匝道經費部分，也獲蘇院長同意行政院將研議降低或免除配合款。陳超明強調，相信經費與建設陸續到位後，各鄉鎮發展都能逐步提升。