一隻2級保育類野生動物「紅隼」日前在金門大學誤觸鳥網受困。（金管處提供）

金門國家公園管理處鄭瑞昌處長親自野放，順利重返大自然。（金管處提供）

金門國家公園管理處鄭瑞昌處長親自野放，順利重返大自然。（金管處提供）

一隻2級保育類野生動物「紅隼」日前在金門大學誤觸鳥網受困，經〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉收容照顧後，評估健康和飛行能力正常，今（23）日由金門國家公園管理處鄭瑞昌處長親自野放，順利重返大自然。

金大因校園大樓鴿滿為患，帶來環境髒汙問題，特地在陽台架設鳥網阻止鴿群築巢，不料日前1隻紅隼誤觸掛網，還好金大師生及時發現，送至金門縣野生動物救援暨保育協會收容。

保育人員檢傷和悉心照料數日，發現這隻幸運獲救的紅隼沒有外傷，飛行能力未受影響，且健康情況和體態表現正常，今天由金管處野放重返天空。

金管處指出，紅隼主要活動於草原、河口、草澤、農耕地等環境，常於空中懸停搜尋獵捕小型鳥類、鼠類及昆蟲為食。根據中華鳥會2017年《台灣鳥類名錄》，紅隼為金門的不普遍冬候鳥，而根據eBird 資料庫歷年的資料統計，每年7月至隔年4月均有觀察紀錄，顯示原在金門度冬的紅隼族群愈來愈穩定。

該處為讓為讓受傷鳥類個體有機會重返大自然，並了解金門地區鳥類的威脅因子，特委託〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉辦理鳥類救傷工作。2021年至今鳥類救傷案例有211例，其中以以車禍60例最多，而其他如窗殺（傷）、誤觸鳥網或魚網的架設，也是嚴重危害鳥類生命的威脅因子。

金管處呼籲，秋、冬季節正是猛禽南遷的旺季，也是金門地區賞鳥最佳時節，民眾如果發現傷鳥，可通報金門縣野生動物救援暨保育協會(082-333587)及時救援，期待透過救傷及野放，讓大眾能瞭解野生鳥類的生活習性，共同關注環境，提高保育成果。