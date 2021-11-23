遠雄人壽不斷以最高標準要求自我，連續三年自主發行企業社會責任報告書(2021出版更名為永續報告書)，以「實踐力．永續領航」、「團隊力．經營治理」、「幸福力．員工關懷」「服務力．顧客價值」、「守護力．社會參與」及「永續力．綠色企業」核心架構，遠雄人壽各項重大議題的政策方向、管理機制、實踐作為，今年再獲TCSA台灣永續獎-永續報告書「銀」獎肯定。

為與利害關係人保持良好的互動溝通，除了每年發行報告書，並同步於官網建置企業永續專區雙語版，展現遠雄人壽在永續發展上的進步與承諾。遠雄人壽總經理趙學欣表示，透過永續報告書，不僅將長期深耕的永續成果讓大眾看見，更有助公司整體ESG發展，我們也持續依循國內政策與聯合國永續發展目標(SDGs)，將環境永續、社會共融、經營治理議題落實於營運、風險管理、投資各面向，積極接軌國際趨勢。」

在永續發展實踐上，2021年遠雄人壽獲多項國內外獎項肯定，包括 APEA亞太傑出企業獎「卓越企業管理獎」與「優異勵志品牌獎」，以及AREA亞洲企業社會責任獎「社會公益發展獎」、TSAA永續發展目標行動「金」獎、保險信望愛獎「最佳社會責任獎」、2021卓越保險評比「最佳企業社會責任獎」。

遠雄人壽不斷深化公司治理與風險控管，創造健康的營運體質，成為股東、員工、保戶及社會大眾最信賴的後盾；在商品及服務面上，從社會大眾實際需求出發，積極強化國人保障；落實普惠金融，推廣微型保險、小額終老等低門檻的保險商品，照顧弱勢及身心障礙人士，發揮安定社會的價值。

同時不遺餘力投入社會公益，疫情期間捐贈醫院HFNC 呼吸器，提供萬華弱勢餐食及環境清消，給予地方相關醫療經費與物資，且推出多項服務關懷措施，全方位守護保戶。