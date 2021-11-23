永豐力挺體壇健兒 政大雄鷹UBA首戰告捷

永豐銀行今日宣布贊助政大雄鷹籃球隊挺進UBA 全新賽季，強勢問鼎冠軍、尋求衛冕。永豐銀行為提倡運動風氣多元扎根，已連續第3年支持政大雄鷹隊，積極鼓勵年輕學子參與運動競賽拓展視野，追求全方位均衡發展。全新一季UBA公開男一級預賽於本周火熱開打，政大雄鷹隊不負眾望，首戰以100：33擊敗臺灣大學 ，取得球隊本季第一勝，邁向冠軍之路。

政大雄鷹隊今年3月勇奪首座UBA冠軍；永豐銀行表示，旗下全方位支持國內運動發展，除贊助UBA勁旅政大雄鷹隊外，包括贊助「110年全國大專校院運動會」為選手提供零接觸金融支付工具；自2019年起，贊助中華民國足球協會CTFA（Chinese Taipei Football Association）以支持國內各項賽事，同時力挺中華台北男子足球代表隊爭奪國際足球總會世界盃（FIFA World cup）參賽資格。

除贊助體育活動，永豐銀行也積極發揮銀行業核心能力，結合金融科技及運動風潮，於2018年率業界之先創新推出「永豐SPORT卡」，透過可記錄運動消耗卡路里的穿戴式裝置，加上物聯網技術串聯「汗水不白流」APP，將運動時消耗的卡路里轉換為紅利點數，榮獲國際財經雜誌「亞洲銀行家」《The Asian Banker》評選為2020年「亞洲最佳物聯網方案」（Best IoT Initiative）。