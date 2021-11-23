工業電腦廠友通(2397)今日召開線上法說，副董事長李昌鴻表示，今年在疫情逆風中完成組織及產能大幅調整，確立以3大產品鎖定4大應用布局發展，作為未來10年、甚至下個40年的發展目標，希望未來在亞太、美洲及泛歐（EMEA）區域達成三足鼎立發展。

因應數位轉型與智慧應用進展迅速，友通針對智慧化應用的產業需求與多樣應用，提供多元化的硬體整合平台，並結合佳世達智能方案事業群旗下企業，提供軟體、硬體、服務整合平台，協助企業加速轉型布局，掌握市場新商機。

李昌鴻表示，佳世達智能方案事業群將提供完整的軟硬服務整合，其中友通將扮演硬體平台的重要角色，除滿足集團內部工業用主板需求外，更為外部客戶提供最佳的嵌入式主板產品，以滿足各式快速成長的應用需求。

李昌鴻指出，友通今年在逆風中仍大規模調整組織及產能布局，完成工業用主板（IMB）、系統產品、系統加值服務（VAR）3大產品，鎖定嵌入式板卡、網通、工業自動化、繪圖等4大應用領域，盼藉此確立未來10年、甚至下個40年的發展目標。

除了本業的嵌入式板卡外，友通先前透過投資其陽擴大網通應用、投資羅昇持股拓展工業自動化銷售管道，今年除增加對羅昇持股，並投資入股美國特殊應用電腦通路商Brainstorm拓展銷售通路及商業通路，李昌鴻表示，4大應用未來將平衡布局。

友通表示，未來將聚焦在智聯網（AIoT）與5G技術等產品，結合集團資源與自身關鍵技術，攜手羅昇的工業自動化解決方案、其陽的網通產品、Brainstorm的通路與商業設備，持續加深智慧應用產品布局，滿足客戶不同領域的需求和服務。

針對投資入股Brainstorm，李昌鴻表示這是非常難得的機會，主要考量2因素。首先，友通過去較未著重繪圖應用，藉此除強化包括金融科技（FinTech）在內的相關布局，亦有助未來提供客戶軟硬整合平台服務，進一步鞏固上游四大客群關係。

其次，Brainstorm聚焦經營競賽型電腦設備的利基市場，友通除可提供相關產品，亦能藉此強化增加美國能見度。且Brainstorm為純電商通路平台，過去營運績效相當好，因應線上行銷、線下成交的趨勢成形，有助進一步拓展服務通路。

而在投資入股Brainstorm後，友通前三季美洲營收貢獻自19％跳升至41％。李昌鴻表示，友通藉此確立亞太、美洲及泛歐（EMEA）三大區域布局，以亞太及美國為主力區域、泛歐則以自體成長為主，未來發展可望達成三足鼎立狀態。

為因應未來需求，友通9月起將汐止舊廠產能逐步搬遷至佳世達總部的桃園廠區，並引進先進生產設備、自動化物流和智慧倉儲解決方案，智能化提升生產效率，搬遷已於本月完成。李昌鴻表示，桃園新廠最高產能可達汐止舊廠的2倍，足以因應未來幾年營運發展需求。

而產能搬遷後的汐止廠房土地，友通8月初已公告，基於整合產能及活化資產考量，將以5.5億元賣給同業艾訊(3088)，交易預計11月完成，預估處分利益達約4.19億元，以目前實收資本額估算，可望挹注每股盈餘達3.66元，強力挹注下半年獲利成長動能。