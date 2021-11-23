在周一結束與特斯拉(Tesla)最後一輪的環評討論和談判之後，當地的布蘭登堡邦政府經濟部長Joerg Steinbach表示，相信特斯拉在德國柏林近郊的工廠，將在年底前從生產線出貨其首輛的Model Y電動車，意指該工廠可望近日獲得批准。

最後一輪的環評討論已經結束，地方政府更加接近於最終的批准。但還要經過布蘭登堡邦政府對最後的討論進行最終評估。

最後一輪的討論是在線上舉行，討論800多個環保團體所提出的反對意見。布蘭登堡邦經濟部長Steinbach表示，工作會議的氣氛既冷靜又輕鬆，並認為柏林工廠的第一輛特斯拉電動車會在年底前從生產線推出。

Steinbach沒有就批准工廠的具體時間給出明確說明，但是認為，上次特別小組會議提出的任何異議，都沒有造成「大問題」。

最近有人發現幾輛Model Y在柏林工廠的試驗跑道上試車巡邏。另外在工廠裡，有人還看到一款似乎是定製的雙發電機的Model Y。