深圳乃至全大陸第一家沃爾瑪（Walmart）—羅湖洪湖沃爾瑪，將於月底結業。根據《南方都市報》報導，洪湖沃爾瑪陪伴深圳人25年，而今年也是沃爾瑪在大陸發展第25周年，如今這家超市將於月底結業。有附近居民表示，洪湖沃爾瑪已經陪伴自己幾十年，聽說要撤場後深感不捨。

根據資料顯示，位於深圳洪湖的這家沃爾瑪誕生於1996年，是深圳乃至大陸第一家沃爾瑪超市。當時沃爾瑪一舉打破大陸民眾對超市印象，陳列各種品牌專櫃，賣的多數也是價格較高的服裝和化妝品開業初期，每逢春節前夕，周邊居民都會集中前來買年貨，10幾條付款通道都排起了長長的人龍

但隨著電商、社區團購的不斷崛起，盒馬鮮生、叮咚買菜、朴樸超市等新勢力入局；實體零售商各有各的難處，電商、地產，成了實體零售公認的「攔路虎」。

資料顯示，從2016到2020年4年多期間，沃爾瑪中國已關閉超過80家門店。11月與羅湖洪湖店同步關閉的就有10幾家。從巨頭沃爾瑪、家樂福，到深圳老牌超市人人樂，實體零售的閉店潮持續已久，一邊閉店一邊開業，成為實體零售陣痛中反覆運算升級的真實寫照。

沃爾瑪中國總裁及總裁執行官朱曉靜曾經表示，今年是沃爾瑪進入大陸的25周年，中國的零售市場也經歷著翻天覆地的變化。大陸零售市場第一個10年，也就是90年代中期到本世紀初，關鍵字是「現代商超對傳統商業的顛覆」；第二個10年關鍵字是電商崛起，是線上對於線下的顛覆，而第3個10年從後疫情時代開啟，「我們正身處其中」。