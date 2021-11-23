兩岸狂吹宮鬥劇熱潮，一吹超過10年，至今仍是華語劇的一大主流，在2011年推出的大作《後宮甄嬛傳》，可說是這波狂潮的先驅者，從劇情到卡司都相當考究飽滿，捧紅一票男、女演員，也讓該劇本身成為經典，近日《後宮甄嬛傳》開播滿十周年，網路上因此掀起一股回憶殺，演員們過去一段採訪被挖出，眾人分享了在《後宮甄嬛傳》中感到最困難的三件事，讓這齣劇的拍攝非常有難度。

宮鬥劇經典之作《後宮甄嬛傳》，當年一開播就掀起收視熱潮，隨著熱播，一票演員也人氣大翻漲，尤其是飾演女主角「甄嬛」的孫儷，直接晉升為戲劇天后，導演鄭曉龍也被誇不但眼光精準，且拍戲非常講究，因此造就了《後宮甄嬛傳》的成功，該劇首播至今都已經10年，仍不時被各大電視台翻出重播。適逢《後宮甄嬛傳》開播滿10周年之際，經常分享娛樂相關話題的搜狐號「何何愛八卦」，也分享了回憶專欄，表示當初推出該劇時，為給新戲宣傳，主演群孫儷、陳建斌等上了一個節目通告，分享了拍攝時演員們覺得最痛苦的三件事，首先語言造成了困難，《後宮甄嬛傳》的時代設定是清雍正時期，角色們應當用滿清朝廷的用語，導演跟編劇也堅持這點，不希望帶入太多的現代化語言用法，台詞最多的孫儷在這方面吃足苦頭，表示大量的古代文言文，真的很有難度。

另外，後宮嬪妃美美現身，為了還原時代美感，可是吃足苦頭，因為厚重的旗頭得用「卡子」卡住，對頭皮跟頭髮負擔極大，很多女星因此卡破了頭皮，嚴重者會發炎化膿，但必須忍耐著邊治療邊拍攝；而不僅頭上受苦，嬪妃們腳下穿的也還原史實，必須著用「花盆鞋」，這是當時滿族婦女使用的一種鞋子，鞋下的木底高跟平均10至15公分，最高可達25公分，木跟鑲嵌在鞋底中央，導致走起來很難保持平衡，必須穿這款鞋的女星們都覺得很辛苦，直呼現代人根本難以忍受。