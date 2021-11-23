星座運勢網站「星座巫師」點名，射手座、白羊座、天蠍座說話常常不經大腦，想到什麼就說什麼，嘴巴動得比腦還要快，因此很容易得罪他人。

▍1.射手座

射手座做人很真誠，但有時太過直接，說話完全不經修飾，行為又比較衝動，很多不該說的話總是脫口而出，嘴巴動得比腦子還快，因此很容易得罪他人。其實射手座不是故意要惹火對方，他們發現自己說錯話的時候也會感到後悔，急著跟對方道歉，不過往往已經來不及，對方已經被他們的話語刺傷，許多跟他們熟識的朋友和他們說話都要再三斟酌，以免又被他們的「真心話」傷害。

▍2.白羊座

白羊座熱情又直率，與人相處總是直來直往，他們很難控制自己的情緒，內心在想什麼從外表和言語就看得出來，激動的時候說話就不經大腦，而說出得罪人的話，他們又不懂得觀察氣氛和對方的臉色，因此更容易在無意間惹火他人。白羊座的神經很粗，從來不會耍心機鬥手段，更不會針對誰說難聽的話，不過他們踩到別人的痛處也渾然不知，有人提醒時他們雖然也會感到後悔，不過還是不知悔改，依然故我。

▍3.天蠍座

天蠍座非常我行我素，在說話時往往沒什麼同理心，不在乎別人的想法，自己想說什麼就直接說出口，從來不會考慮這些話語會不會傷害到對方。一般人如果說話得罪別人，可能會感覺後悔或愧咎，不過天蠍座完全不會覺得自己做錯，反而覺得可以趁這個機會讓大家知道自己是狠角色，對他們來說，自己開心最重要，不太會花心思顧慮別人。