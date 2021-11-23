針對iHerb保健食品網購平台公告，因近日台灣海關執行新的清關和查驗，導致訂單清關時效受到影響，暫停台灣市場營運到清關延遲情形獲得改善為止。關務署今日表示，進口健康食品因涉及食品或藥品輸入管制規定，依規定應以一般進口報單辦理通關，此規定從未改變，也與海關查緝非洲豬瘟或改善快遞貨物通關環境無關，請業者依法合法申報，以加速貨物通關。

關務署說明，iHerb網站，主要銷售商品主要為保健食品，例如維他命、魚油、葡萄糖胺、高蛋白粉等，部分高劑量維他命或品項在國內被列為藥品。

假如屬藥品者，應向食藥署申請輸入許可後始准放行，民眾可善用食藥署網站「個人輸入自用藥品專區」查詢相關規定，線上申辦「個人自用藥品專案進口」；倘屬健康食品又符合少量自用規定，可以一般申報單申報免證代碼，免辦理食品輸入查驗。

關務署補充說明，台北關於10月上旬查獲應以X4（一般進口報單）辦理通關，但報關業者卻以簡易申報單辦理iHerb網購進口健康食品及藥品計6批，共計1萬多件之通關，致大部分貨物因無法補具委任書、商業發票及其他進口必須具備之相關文件，例如主管機關核發之輸入許可證等，經快遞業者申請退運，其中5批已退運出口，剩餘1批2千餘件待退運，僅少數已補正者業以一般報單通關放行。

關務署強調，通關十分便捷，假如業者依規定合法申報，通常均能當日通關放行。

關務署呼籲，我國快遞或報關業者應告知國外業者我國就是類貨物通關規定，並依規定合法申報以加速貨物通關，避免商品抵達臺灣後因無法完成通關而須退運，蒙受損失。