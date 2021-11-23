聯準會（Fed）主席鮑爾獲美國總統拜登提名連任，美國金融股聞聲大漲，成長股卻出現巨震，連帶衝擊台股掛牌海外科技型ETF 23日走跌。不過，值得注意的是，多數科技型ETF交易熱度都較前一日成長，顯示不少投資人備好銀彈逢低加碼，其中又以近期受「元宇宙」帶動績效與話題熱度的元大全球AI ETF（00762）交易量大增近4倍最多。

投資人不只高股息ETF愈跌愈買，追科技型ETF也是如此，近期美股一路走高，那斯達克指數再攻上16100點並創新高，22日美國科技股出現難得回檔， 23日海外科技股ETF紛紛爆量，多檔較前一日量能增數倍以上，投資人把握機會進場，人氣強強滾。

從單日成交量超過千張的海外科技股ETF觀察， 高度參與「元宇宙+AI」雙題材的元大全球AI ETF買氣最旺，成交量從前一日的269張急增到1319張，成長達3.9倍；其他像是國泰費城半導體（00830）、富邦NASDAQ正2（00670L）有倍數增幅，而元大未來關鍵科技（00876）、統一FANG+（00757）則增加五成到一倍之間。

元大全球AI ETF網羅「元宇宙」概念股如輝達、超微、賽靈思、META等，股價隨題材熱度頻頻創高，吸引投資人關注。到22日為止，元大全球AI ETF近一季大漲9.5％，半年來漲24％，今年來超過30％，排行台股海外ETF績效前茅。

根據摩根士丹利分析，AR╱VR裝置是點火「元宇宙」商機的關鍵基礎建設，一旦硬體完備，虛擬世界預期急遽發展；輝達預言未來虛擬世界的經濟規模將超越實體經濟。而光是AR╱VR商機，摩根士丹利便看好2030年總和市場規模飛越千億美元大關，2040年再擴增五倍，隱含未來「元宇宙」的整體產值可達數千億美元甚至數兆美元。