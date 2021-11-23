對於糖尿病患者來說，血糖控制可說是非常重要，健康飲食其實是維持血糖水平的重要因素，榮新診所營養師李婉萍在個人網站指出，精製碳水化合物和高糖食物會使血糖產生波動，不過還是有食物能幫助血糖穩定，並分享5種能調節血糖的天然食物。

1.魚貝類海鮮

海鮮類富含蛋白質，能夠減緩消化速度，避免餐後血糖升高，還可以增加飽腹感。一份對68名超重或肥胖成年人的研究指出，每週食用750克油脂含量豐富的魚類，例如鮭魚或沙丁魚等，比吃低脂魚類更能改善血糖調節，另外，美國糖尿病協也曾建議，糖尿病患者每週可吃兩次富含Omega-3脂肪酸的高脂魚。

2.豆類、小扁豆等豆菜類

豆菜類富含鎂、纖維和澱粉等營養成分，有降低血糖的作用，不僅如此，還含有大量可溶性纖維和抗性澱粉，能減緩消化速度，並改善餐後血糖值。根據國外一項研究結論指出，將主食部分米飯換成菜豆或鷹嘴豆一起食用，與單吃米飯相比，餐後血糖濃度明顯下降。

3.南瓜、南瓜子

過去有不少研究指出，南瓜有助改善血糖控制，而且富含膳食纖維，因此對健康也很有益處，不過它的碳水化合物含量相對較高，因此必須注意「食物代換」原則。而南瓜籽富含鎂、纖維和健康的脂肪酸，對控制血糖有益處。一項2018年的文獻指出，食用65克南瓜籽比起沒吃的人相比，餐後血糖能降低多達35％。

4.番茄

整顆新鮮番茄的血糖指數（GI）較低，能將糖緩慢地釋放到血液中。在一項針對第2型糖尿病患者的研究發現，每天若吃200克新鮮番茄，或是每天吃1至2顆中等大小的番茄，持續8週，血壓會降低，有助於降低第2型糖尿病相關的心血管疾病風險。

5.柑橘類水果

許多柑橘類水果都很甜，也讓不少患糖尿病患者擔心，吃了恐會讓血糖飆升，不過有研究顯示，柑橘類水果富含纖維，且含有可對抗糖尿病的多酚物質―柚皮苷，有降低血糖的潛力。另外，美國糖尿病協會也將柳橙、橘子、葡萄柚和檸檬等列為糖尿病超級食品。

營養師李婉萍最後也提醒，糖尿病患者要以「食物代換、適量食用、食物多樣化」為原則，另外，更不能忘記按時服藥，及定期監測血糖、紀錄血糖數值，隨時觀察自己的身體狀況。