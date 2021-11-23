新北市45歲男子何明勳22日上午在新店自家門前遭槍手近距離行刑式連開4槍身亡，警方追查下鎖定高雄一名35歲黃姓男子，發現黃嫌一路從高雄開車北上到新店犯案，開槍後已潛逃至大陸廈門，目前正在防疫旅館隔離，而黃男犯案計畫相當縝密，就連PCR篩檢都已事先安排，搭機時間也抓得剛好，目前警方已派出百名警力破解黃男逃亡地圖，並與廈門公安部門聯繫，協調引渡事宜。

據了解，黃嫌綽號叫「勇仔」，曾有槍砲、毒品、詐欺、過失傷害等多項前科，自未成年時期即開始販毒，平日都在高雄活動，為當地有名的小混混，不過他被列為當地治安重點人口，居無定所，因此行跡難以掌握。

專案小組清查黃嫌作案軌跡，發現他22日凌晨2時從高雄開車北上新店，8時13分見何男送完小孩後，就開槍埋伏，之後將轎車遺棄在大賣場停車場，後續再搭乘計程車到龍山寺捷運站丟棄一身的名牌衣物，製造多個斷點，混淆警方辦案。

黃嫌也抓準時間點，不僅事前就辦好PCR篩檢手續，甚至已經抓好幾時犯案、幾時搭機的時間點，作案到潛逃出境均經過詳細計畫，不排除背後有集團操刀，目前警方已透過刑事局協調引渡外，也針對槍手金流部份追查，期能查出幕後指使者。