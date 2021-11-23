新北市長侯友宜父親侯溪濱耆壽93歲過世，靈堂設於嘉義縣朴子市立殯儀館，由於侯家人十分低調，住家也未見任何治喪布置，鄰居多半不知情，聽到消息十分驚訝，連問了好幾聲「是真的嗎？」，面對記者登門詢問，疑似侯友宜兄弟回應感謝關心，強調父母感情很好，不想讓老人家再難過。

新北市長侯友宜父親侯溪濱耆壽93歲過世，生前使用的電動車還把在家門口。（呂妍庭攝）

據聞侯父20日過世，當天侯友宜接到消息，從新北趕回老家見父親最後一面，侯父設在朴子殯儀館的靈堂也十分簡單，今只有兩位葬儀社人員留守、打點所有事務，也不透露出殯日期，強調家屬有特別交待。

新北市長侯友宜父親93歲過世，靈堂設於嘉義縣朴子市立殯儀館。（呂妍庭攝）

與侯家相鄰幾戶的美髮店老闆娘也是侯家親戚，得知侯父過世相當驚訝，說侯父雖然年紀大，但身體硬朗，幾乎每天會坐電動車出來散步，不過最近曾聽說他在家跌倒，另有住在配天宮前友人也說，10天前還看到侯父跟看護一同出來散步，聽到他過世十分難以置信。

地方人士表示，侯家人非常低調，婉拒所有的花圈花籃，也拒收奠儀，加上沒有接到訃聞，不清楚何時出殯。