台南市議員李宗翰（前排左三）23日與在地飼養毛小孩的飼主到新營體育場，向市府爭取設置在大新營區。（張毓翎攝）

台南市政府農業局動物保護處明年度編列320萬元，規畫至少設置1座寵物公園專區，目前已列出10區共25處場地進行可行性評估。台南市議員李宗翰23日與在地飼養毛小孩的飼主到新營體育場，向市府爭取設置在大新營區，為毛小孩打造一處專屬的休閒新樂園。

飼主林小姐說，她帶狗兒出門運動，比跟情侶約會更準時，只要有回到家，幾乎每天帶著狗兒出門蹓躂，但活動場域四周沒有圍籬，得無時無刻用牽繩，以免牠走失，也使得狗兒無法盡情的奔跑活動，很可惜。

李宗翰指出，過去接獲飼主陳情，帶狗兒到空曠草皮散步時，被鄰近的鞭炮聲嚇到，突然暴衝後便走失，飼主過了2年仍找不到狗；而這裡不僅年輕人，許多長輩也會養寵物，但缺乏讓毛小孩安心奔跑的場域，希望市府能規畫在大新營區設置寵物公園。

若要挑選適合的場址，不少飼主認為新營體育場較佳，李宗翰也說，在新營體育場原噴水池周邊的草皮，空間極為寬廣，且民眾使用率不高，比起南瀛綠都心公園等地，更適合作為飼主和寵物的互動育樂場所。

南市府農業局動保處長吳名彬回應，許多縣市都積極規畫設置寵物公園，目前市府在台南列25個點進行評估，評估面向包含鄰近家犬數量、當地居民的支持度、停車便利性等，預估年底將有結果，金天地方建議的設置點，市府也會納入考量。