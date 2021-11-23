宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑，今天舉辦《為愛重生》新書發表會。被問到前基隆市黨部主委黃希賢宣布角逐基隆市長，藍營在基隆鬨分裂，選情是否受影響，謝國樑信心表示，不論是藍綠對決或三角督，他目前都是第一且領先，若任何人願意整合是好結果，若無法就繼續按照計畫逐步走下去，贏得選戰勝利。

《為愛重生》由「天下文化」出版，謝國樑在書中提到，42歲為其人生分水嶺，女兒小愛來到這個世界，確診為先天性極重度聽損，這段過程讓他人生變得更加柔軟、具同理心，願帶領基隆市成為幸福城市。

新書發表會氣氛溫馨，天下文化事業群創辦人高希均、牧師松慕強、國民黨祕書長黃健庭，以及曾和謝國樑共團撰寫《千分之三的意義》作者詹斯敦、藝人聶雲、李蒨蓉等人到場共襄盛舉，太太國中薇也特別到場支持。

黃健庭說，他和謝國樑在立院共事5年過，謝非常優秀、學識口才無可挑剔，謝國樑擔任3屆立委後急流勇退，發展自己的事業，生了小愛後讓他人生改變，謝國樑因深愛女兒，接受神成為他生命的祝福，現在他要擴張這份愛去愛家鄉的人，相信上帝會讓他成為更多人的祝福。

謝國樑表示，基隆市有36萬人，其中身障者有2.1萬人，約佔5.9％，小愛給了他同理心，他盼透過民主程序能做更多事情，照顧更多需要照顧的族群。

被問到選情，謝國樑會後受訪時說，他相當有信心，他很清楚未來要為基隆帶來什麼樣的改變，加上對自己的實力、整個局勢判斷也非常仔細，同時科學民調顯示他目前領先。

謝國樑表示，若任何人願意跟他整合，他都願拿出最多耐心、誠意，但若無法整合，就一步步按照計畫走下去，最後也有信心在多人參選下，贏得選戰。

至於先前拋出結合環保與公益的「Let’s go電動一下」計畫，年輕人配合老舊機車汰換獎勵，即可免費獲得電動機車，首波目標2026年達5萬台，遭質疑財政來源不足，對此，謝國樑說，基隆有逾200億以上的歲出，若他上任，會重新分配預算、做適當調整，並替基隆創造更多財源。

謝國樑指出，先前他提出gogoro政見，要在8年幫基隆市多創造300億財源，首波5萬台gogoro補助計畫約佔總創造財源的7％，他強調，他要打造有愛的城市，給年輕人溫暖，把預算花在年輕人身上，要求年輕人每年做公益回饋社會。