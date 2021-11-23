藝人謝和弦的前妻Keanna（戴一軒），不滿陳莉涵（莉婭）與謝男在她婚姻存續期間偷情，提告求償；新北地方法院認定謝與陳女逾越普通朋友交往或一般社交往來之分際，侵害戴的配偶權判決連帶賠償120萬元，2人不服提上訴，台灣高等法院仍判120萬元，全案定讞。

法官認為，已婚男子與配偶以外之女子單獨至外縣市出遊，並同住1房，顯然逾越普通朋友交往或一般社交往來之分際，而非一般婚姻配偶所能容忍，謝與陳破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之結果，令戴女精神上受有相當痛苦而情節重大，須負賠償責任。