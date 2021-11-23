TrendForce指出，2021年下半年終端市場雖出現旺季不旺現象，但在旺季產品出貨需求帶動下，全球前十大封測業者第三季營收達88.9億美元、年增達31.6％。展望後市，雖然晶片及載板缺料短期難解，但因中國大陸限電影響微乎其微，仍看好封測業第四季營運表現。

TrendForce表示，隨著全球疫苗覆蓋率提升，歐美各國邊境逐步開放、經濟活動恢復，消費性產品迎向下半年傳統旺季。但供應鏈受海運延遲、運費高漲及長短料影響，加上上半年部分零組件價格漲幅已高，製造成本及物價雙升反使下半年終端市場出現旺季不旺現象。

不過，由於手機、筆電、液晶螢幕等整體出貨需求仍優於第二季，使全球前十大封測業者第三季旺季營收達88.9億美元、年增31.6％。其中，封測龍頭日月光投控(3711)旗下日月光21.48億美元、年增達41.3％，第二名的艾克爾（Amkor）16.81億美元、年增24.2％。

TrendForce指出，上游晶片、導線架及載板短缺，均使日月光及艾克爾稼動率略受拖累，日月光另略受蘇州廠限電影響。第四名的矽品營收10.36億美元，年增15.6％。第八名的京元電(2449)受惠高通及聯發科等上游5G晶片測試訂單加持，營收3.23億美元、年增28.5％。

第五名的力成(6239)受惠DRAM記憶體封測貢獻，第三季8.02億美元、年增24％。不過，因英特爾大連廠至2025年將逐步賣給SK海力士，與美光的西安廠合作協議明年第二季將到期，使力成新竹新廠強化對CMOS影像感測器（CIS）及面板級扇出型封裝（FOPLP）布局。

第三名的江蘇長電（JCET）及第七名的天水華天（Hua Tian），持續受惠中國大陸國產替代生產目標，加大5G手機及基地台、車用與消費性電子等終端產品封測供給，拉抬第三季營收分達12.52與5.02億美元，年增達27.5％、57.6％。

而第六名的通富微電（TFME）除了受上述終端需求帶動，由於為超微（AMD）的處理器晶片主要封測代工廠，亦同步受惠處理器晶片業績長紅帶動，第三季營收達6.36億美元，年增達59.8％，在第三季前十大封測業者成長幅度最高者。

分居第九及第十名的面板驅動IC封測廠南茂(8150)及頎邦(6147)，雖然小尺寸面板出貨微降，但受惠中大尺寸電視面板需求拉抬，手機改採OLED產能放量帶動觸控面板感應晶片（TDDI）及DDI封裝需求漸增，第三季營收分為2.57億、2.55億美元，年增32.5％、29.5％。

展望後市，TrendForce認為，由於封測所需的晶片及載板缺貨短期難解，加上中國大陸江蘇、浙江及廣東等地陸續受「能耗雙控」限電影響，導致部分封測廠稼動率略降。但隨著部分業者改採無載板封裝、轉移受波及產能，影響程度微乎其微，仍看好第四季封測業表現。

TrendForce表示，由於本季手機應用處理器（AP）、網通與車用晶片等封測需求續強，日月光及艾克爾明年均將續朝5G、IoT及AI等終端應用市場擴展。矽品考量短期內難填補華為手機AP訂單缺口，目前以強化彰化二林新廠先進封裝開發為主力目標。

而中國大陸9月底的「能耗雙控」限電措施，導致部分上游晶片設計業者轉單因應，TrendForce看好在轉單效應加持下，頎邦及南茂第四季營收有望再攀高峰。