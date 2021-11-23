維熹(3501)因低軌道衛星、電動車及美國子公司業績穩定成長，今年三大業務佔比達20%，成為公司前10月合併營收成長的推手，展望明年，維熹表示，目前產業仍有許多變數，審慎樂觀看待明年，公司將努力明年比今年好。

維熹今天下午舉行法說會，維熹產品為電源連接器及電源週邊產品，終端應用涵蓋家電、消費性電子、電腦、UPS/發電機/工具機等機電相關等，公司也在前兩年切入電動車及低軌道衛星領域，其中車用產品部分，維熹目前有EV充電槍及車用線束產品，充電連接線配合台系電源供應器廠出貨歐洲品牌車廠，車用線束則是出貨給電動摩托車及電動車廠，今年車用產品占比約5%到6%。

在低軌道衛星部分，維熹與美系客戶合作開發接收端家用AC電源線，包括連接到地面接收設備及家用路由器的電源控制及網路電源線，今年低軌道衛星產品營收較去年成長3倍，占公司營收比重約4%到5%。

在負責美國地區銷售的維熹子公司-ConnTek今年營運也表現不俗，受惠於居家需求，ConnTek今年前3季營收約1700萬美元，全年預估可望超過2000萬美元，占維熹營收比重已達10%，有助於公司獲利提升。

受到價格調漲進度不如預期影響，維熹前3季合併毛利率為19.72%，年減5.29個分點，稅後盈餘為2.97億元，年減19.73%，每股盈餘為2.52元；累計前10月合併營收為45.56億元，年成長19.34%。

維熹表示，目前產業仍有許多變數，公司期待三大業務明年能持續成長，審慎樂觀看待明年，公司將努力明年比今年好。