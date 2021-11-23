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一名吳姓女研究生在網路發文，稱22日下午在北市大安區和平東路派出所前人行道拍照檢舉民眾違規，卻遇上一名中年阿伯拿手機拍她，還口氣差勁地說，「妳年紀輕輕少幹這種缺德事」。影片曝光後，網友一面倒挺吳女，同時也要她記得自保。

就讀研究所的吳女在臉書社團《翻轉台灣交通違規交流社團》發文，稱22日下午5時許，她課後在和平東路派出所周圍拍照想檢舉交通違規，卻遇上一名中年男子持手機拍她，還對著她說：「我看妳在這鬼鬼祟祟拍照很久，妳年紀輕輕幹嘛做這種事？沒事幹啊？」

透過吳女發出地影片可見，吳女追上前詢問阿伯拍攝她的用意，表達檢舉交通違規是她課後興趣，也拍的光明正大，因為她所拍攝的那些違規行為若一不小心都將造成事故，但阿伯氣憤跳針回覆，「少幹缺德事」、「妳不做正事幹嘛？」、「妳去看醫生」，不願正面回應自己為何拍攝吳女。

吳女表示，她檢舉並沒有獎金，還得花時間剪輯影片，是在做功德，但違規魔人卻僅會斥責檢舉之人是吃飽沒事做；吳女在文末寫下，「沒有違規就沒不會有檢舉，被舉發了請好好繳納罰單反省，若有異議，國家也有給違規駕駛三次救濟機會。」

文章曝光後，不少網友在留言區回覆，「妳做的事情很棒，台灣有妳會更美好，加油」、「少幹缺德事，這句話是給違規仔的。」、「謝謝你～～～」、「感謝妳的義舉。」；也有不少網友提醒吳女要記得自保，「感謝你！也請注意自身安全。」、「也要注意自身安全啊 違規仔能講得通就不會有那麼多違規仔了」、「辛苦了，注意安全」。