第二屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）今日上午線上召開5小時，雙方就供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、科學與技術等四大議題廣泛交換意見。在供應鏈合作上兩邊討論希望能長期合作，我方表示台積電到美國設廠，相關供應鏈廠商會跟著去，希望美國就簽證、入境等多予協助。

上午對話我方出席的官員有經濟部長王美花、科技部長吳政忠、外交部次長余大㵢等，與美方主管能源及環境次卿費南德茲等相關官員進行討論。余大㵢指會議成果豐碩，台美雙方皆期待明年繼續召開。

會中也達成明年在台舉辦首屆「台美雙邊科學技術會議」，以及召開第4屆台美「數位經濟論壇」共識，可望就5G安全、開放網路架構、資訊自由流動等領域深化合作。

至於萊豬進口與CPTPP議題，王美花說，今天主要在談整個產業與科技合作，沒有講到這些問題。她說我們表達希望跟美方做多面向合作，像是半導體、醫藥、衛生、潔淨能源、短期供應鏈瓶頸問題。也有如醫藥公衛、藥品可以怎麼長期合作。

在潔淨能源方面，王美花說，有提到相關高效率電池部分，以及台灣離岸風電有一陣子，都可以多做交流。我方也有強調台灣電動車供應鏈部分是強項，可以跟美合作，後續可以成立「企業諮詢會議」，有很多會要舉行。

經濟脅迫議題上，她說所有國家與經濟體都不應收到經濟脅迫，會上有提到立陶宛(遭中國外交降級)情形，雙方一致支持作為民主自由國家應有不受脅迫的決定。

半導體部分，台美主要談怎麼樣建立長期盟友合作。在解決供應鏈瓶頸上，只有提到廠商有努力解決，因半導體瓶頸因素很多，所以沒有講美方要半導體提交問券問題。

會中有觸及台灣生態系部分，王美花表示，有提到台積電，因為它到美國投資，相關供應鏈也要跟著台積電去，表達希望美方對供應鏈廠商多予協助，像是簽證、入境等。