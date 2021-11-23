2022年即將到來，揮別疫情擾亂的2021，你準備好在全新的一年扭轉乾坤、否極泰來了嗎？在2022年「上半年」，有4個生肖可說是開始轉運、令人生羨，只要留心當中的「時機點」和幾個注意事項，上半年大都能夠平安順遂，即使遇到一些狀況，也多半可以逢凶化吉！

▍牛

「屬牛」的朋友在上半年的運勢會比去年還要來得好，不論是感情還是事業，都有機會因過去的努力而獲得不錯的豐碩成果。惟須切記謹守本分、凡事別太過於熱心，不該涉入或介入的事情，千萬不要去干涉，以免導致公親變事主的情況發生──如果沒有好好注意這一點，在農曆四月五日到六月二十五日這段期間，會有可能因為「公親變事主」的狀況，引發人與人之間的爭執。

但如果能注意好這一點，接下來一整年的運勢就比較能持續亨通下去。

▍龍

「屬龍」的朋友在上半年的運勢可說是否極泰來、柳暗花明又一村，終於等到撥雲見日的時候了，過去的種種不如意即將獲得改善，而且轉強的速度很快，所以心裡面想做的事，成功的機會非常大。

此外，運籤抽到「籤王」這支籤，表示會有好運加持，就算可能當下的狀況（如事業或婚姻），請務必相信自己當初的決定與方向是對的，只要能夠堅定意志、勇往直前，成功即在眼前。

▍狗

「屬狗」的朋友在上半年的運勢一開始還會有不少紛擾，但是請別擔心，很快的，待農曆正月十九日過後，運勢就會開始轉強，所有的困難和阻礙也終將平息。請好好把握這次的時機點，進行規劃與執行想要做的事情，會有機會獲得意想不到的好結果。

▍豬

「屬豬」的朋友在上半年的運勢滿不錯的，這段期間是規劃與執行的絕佳時機點，無論是事業還是感情，也都會有貴人前來相助，是個絕佳的時間點。惟須特別留意，屬豬的朋友可能因為過去的不順遂而有信心缺失、內心慌亂的狀況，請相信雲開月出的時機已到，建立好自信心，凡事是可以圓滿達成的。

如果你正是這些轉運的生肖，恭喜你，但請別忘了，即便有好運加持，也應避免自恃鴻運當頭而不努力，否則反而浪費這樣的大好時機。

此外，《2022問神達人王崇禮平安生肖運籤農民曆》裡十二生肖的運籤，所提點的運勢走向是一個統計平均的概念，所以並非每一個生肖就一定如此，舉例來說，屬鼠的就有五種屬鼠的運勢，甲子、丙子、戊子、庚子、壬子這五種，當中的運勢走向不會完全相同。

能左右或影響運勢的，包含個人的福報累積厚薄，以及你面對運勢的態度和選擇。所以，如果您的所屬生肖運勢偏弱，也不必太過緊張或消極，只要把進、退時間點掌握住，並留心所指示的重點，都可以逢凶化吉，把日子過得平安順遂一點。