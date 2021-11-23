擁有得天獨厚地理環境的國境之南，在屏東縣政府全力衝刺綠電政策下，預計明年將達到民生全綠電目標，但屏東縣議員黃明賢質疑，一旦暗夜或雨天，電力恐不穩定，儲能電廠就顯得重要，加上10餘年後的電板廢棄物恐造成另一波汙染，相關問題不能不超前部署。

以屏東全縣戶數28.8萬戶、總用電量15.6億度，若要要達成民生全綠電目標，換算約需950ＭＷ裝置容量，屏縣府預計今年底前可有效併網量至少達867ＭＷ，因此最後一哩路可望在明年達標。

黃明賢卻質疑，台灣用電越來越仰賴光電，但太陽不加班，每天下午4點至8點光電歸零速度，快過用電需求的下降速度，就會面臨「第二尖峰」的供電危機；且屏東民生全綠電以太陽能光電為主，一旦太陽下山、或遇陰雨天，將會產生電力缺口。

屏東縣長潘孟安坦言，確實正思考相關問題，因此在行政院副院長沈榮津南下視察綠電發展時，就提出必須加快推動儲電廠建設，且強調這是能源發展最不可或缺的一環，未來考慮在地層下陷區及高樹等地，發展儲能設施。

黃明賢也提到，現行舖設的太陽能板將於未來15至20年內除役，每片模組重量約18公斤，長寬分別為165及100公分，20年使用期限一到，屏東將會面臨太陽能板大型廢棄物如何處置？對於地狹人稠的台灣必定是棘手環境問題，希望縣府超前部署，積極處理廢棄物處置，別讓今日綠能，成為明日汙染。

潘孟安不諱言，相關問題已經多次浮上檯面，縣府也著手與太陽能廠商研擬相關回收機制，承諾會即刻面對、提早布局。