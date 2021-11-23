為了提升政府資料的品質及應用效益，國家發展委員會舉辦「資料開放金質獎」、「資料開放應用獎」及「資料開放人氣獎」評核，新竹縣政府連續3年表現亮眼，今年再度獲得放金質獎第2組地方政府榮獲第1名，由祕書長陳季媛代表領獎。

陳季媛表示，縣長楊文科上任後積極打造智慧城市，推動數位透明政府、公開政府資訊，先前推出「民眾申請或陳情公文案件進度查詢系統」，方便民眾上網掌握陳情的案件進度。

此外，受到新冠肺炎衝擊，縣府也推出「新竹縣政府雲端聯合服務中心－公立暨非營利幼兒園招生」平台，並開放民眾線上報名，家長透過系統可以查詢學校可招收名額、報名人數，並採取線上電腦抽籤，民眾可避免出門，在疫情期間也相對安全，過程也公開透明。

除此之外，新竹縣政府的官方網站也放上楊文科的施政重點、重大議題，公開新竹縣政府的重大建設的新進度，讓民眾可以掌握最新發展，了解所住的地區相關議題。

新竹縣政府也繼前年的第2組地方政府第1名、去年的第2名後，今年再度奪冠，顯現縣府的公開資訊及便民服務。新竹縣政府行政處指出，民眾前往新竹縣政府全球資訊網首頁，點選公開資訊、開放資料專區、全部資料集，即可查閱相關資料，可供企業、研究單位做相關數據分析及APP的開發、運用。