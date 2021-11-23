刑事局偵查第四大隊調查，竹聯幫育仁會30歲史姓副會長，涉嫌籌組「假交友投資」詐騙集團，透過交友APP搭訕被害人，隨後再轉移至LINE、微信等軟體持續聯繫，待取得被害人信任後，便騙取其投資來路不明的虛擬貨幣網站，共誘騙20多名被害人約4、5000萬元。檢警蒐證偵辦後，將史嫌等14人查緝到案，全案訊後，依詐欺、組織、洗錢等罪嫌移送法辦，檢方聲押史嫌獲准。

史嫌在前年及去年因涉犯妨害自由、恐嚇取財、殺人未遂、聚眾鬥毆等案件，遭警方檢肅到案並被起訴，此外，育仁會還為了討債，教唆小弟到北市餐廳潑蟑，引發「蟑螂之亂」。

刑事局從今年5月中旬起，再次規劃掃蕩行動，由新北地檢署檢察官楊唯宏指揮專案小組偵辦，總計搜索該黑幫組織20處以上據點，逮捕史嫌14人到案，查扣現金10萬3000元、GPS追蹤器、4G追蹤器、棍棒5支、育仁會會長龍頭棍1根，新北地院裁定扣押價值300萬土地等不法所得。